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Başkan Bozkurt, Yenice Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Yenice Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.


Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Yenice Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Belediye Meclis Üyeleri Halil Küçükçiftçi ve Tahsin Çelik ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bozkurt, İnönü Belediyesi tarafından ilçede yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.


Mahalle ziyareti Başkan Bozkurt'un belediye çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı sonrası karşılıklı fikir alışverişi ile tamamlandı.

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