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Başkan Bozkurt'tan Bakan Soylu'ya ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ankara ziyaretlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek sürdürdü. İnönü'de devam eden proje ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada ‘'İnönü'müzde devam eden proje ve yatırımlarımız ile ilgili bizlere gösterdikleri katkı, destek ve nazik ev sahipliği için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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