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Başkan Bozkurt'tan Kalın'a hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Hasan Kalın’a yeni görevinden dolayı hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Hasan Kalın'a yeni görevinden dolayı hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanan Hasan Kalın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Bozkurt'un Kalın'a gerçekleştirdiği ziyarete İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve birim müdürleri de eşlik etti.


Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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