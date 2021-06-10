Başkan Bozkurt'tan Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un da bulunduğu bir heyet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı ziyaret etti.

Ziyarete, İpekyolu Belediyeler Turizm Kalkınma Birliği olarak İnönü Belediye Başkanı ve Birlik Başkan Vekili Kadir Bozkurt, Sakarya Geyve Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Murat Kaya, Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bolu Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Bolu Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinkaya katıldı.

ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarette, İnönü ilçesine yapılacak turizm yatırım ve projeleri hakkındaki detaylar görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yakın ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'a teşekkür etti.