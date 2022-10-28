İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bozkurt'tan Rektör Özcan'a ziyaret

Eskişehir İnönü Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof.

Dr. Adnan Özcan'ı makamında ziyaret etti.


İnönü Belediye Başkanı Bozkurt, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkurt, Özcan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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