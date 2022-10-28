Başkan Bozkurt'tan Rektör Özcan'a ziyaret

Dr. Adnan Özcan'ı makamında ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Bozkurt, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkurt, Özcan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.