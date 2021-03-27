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Başkan Bozkurt'un mahalle ziyaretleri

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede mahalle ziyaretlerine devam ediyor.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine normalleşme süreci sonrası Dereyalak mahallesini ziyaret ederek sürdürdü. Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini yerinde dinleyen Başkan Bozkurt, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçeye ve mahallelere yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinleriyle görüş alıverişinde bulunarak bilgi verdi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un ziyaretinden ve belediye tarafından mahalleye yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan Dereyalak Mahalle sakinleri Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

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