Başkan Çalışkan: “Çiftçi kardeşlerimizin içi rahat olsun”

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Ticaret Borsası'na gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, “Devletimiz her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek” dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, partinin İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette, ETB Başkanı Ömer Zeydan ile şehirdeki tarım ekonomisi ve hasattaki son duruma dair değerlendirmelerde bulunuldu.

“Çiftçi kardeşlerimizin içi rahat olsun”

Saha çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini belirten Başkan Çalışkan, STK ziyaretlerini ara vermeksizin sürdüreceklerini belirtti. Çiftçilerin yalnız olmadığını ve destekleneceğini vurgulayan İl Başkanı Zihni Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini bizzat sahadan öğreniyoruz ve yetkili mercilere iletiyoruz. Bu bağlamda Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret ettik. Lisanslı depoculuk, ürün rekoltesi ve hasatın geldiği noktaya ilişkin bilgiler aldık. Devletimiz her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek. Çiftçi kardeşlerimizin içi rahat olsun. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Ukrayna'nın katılımlarıyla tahıl sevkiyatı anlaşmasını çözen ve dünyada yaşanması muhtemel gıda krizinin önüne geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşamayacağımız zorluk yoktur. Misafirperverlikleri için başkanımıza teşekkür ediyorum.”

ETB Başkanı Ömer Zeydan da AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ve tarım sektöründeki meslektaşları il teşkilât mensuplarına, yoğun katılımlı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür dileklerini iletti.