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Başkan Durgut'dan Ordu Valisi Yavuz'a ziyaret

Eskişehir’in Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, hemşehrisi Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti.

Eskişehir'in Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, hemşehrisi Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.


Başkan Durgut ve Polatlı Gümüş-Der Başkanı Sabri Erdoğan, Günyüzülü hemşehrileri Ordu Valisi Seddar Yavuz'un misafiri oldu. Başkan Durgut sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, Vali Yavuz'un misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek Günyüzülü hemşehrilerine selamlarını ilettiğini belirtti.

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