Başkan Erden'den fahiş fiyat artışlarına acilen müdahale çağrısı

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, tarım ve hayvancılık gibi birçok alandaki fahiş fiyat artışları ve düzensizliğe dur denilmesini, acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Erden, tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik sorunların 2021 yılında da çiftçinin en büyük sıkıntısı ve çıkmazı olarak karşılarında durduğunu anlattı. Maliyetlerdeki artışın çiftçi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu anlatan Erhan Erden, "Gübre fiyatlarındaki artış yüzde 87'ye ulaştı. Son 1 yıldaki fiyat artışları yüzde 53 ila yüzde 87 arasında gerçekleşti. 20 Ocak 2020 tarihinde bin 650 TL/ton seviyesindeki üre gübresi, 21 Ocak 2021 itibariyle yüzde 82 artarak bugün 3 bin TL düzeyinde seyrediyor. Geçen yıl 950 TL civarında olan amonyum sülfat fiyatları ise yüzde 74'lük bir artışla şimdilerde bin 650 TL seviyesine çıktı. DAP gübresinde ise son 1 yılda yüzde 87'lik bir fiyat artışı yaşandı ve bin 850 TL düzeyindeki fiyatlar 3 bin 450 TL'ye kadar yükseldi. Ama Türkiye'nin özellikle yem ve gübre başta olmak tarımsal girdi fiyatlarında kur etkisiyle yaşanan yükselişe karşın, kurdaki geri çekilmeye paralel oranda gerçekleşmeyen bir fiyat düzensizliği var. Kur yükselirken aynı hızda artan girdi fiyatları, kur gerilerken nedense hiç düşmüyor. Kuraklıkla mücadele eden çiftçimizin üzerine bir de gübre artışlarıyla gelen bu sıkıntı çiftçimizi tamamen çıkmaza sokmuştur" açıklamasında bulundu.