Başkan Erkan Koca: “Adnan Muhammet, Eskişehirspor'a transfer olmanın hayaliyle uyumuştu”

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, Eskişehirspor'a transfer olmasına günler kala deprem felaketini yaşayan ve 94 saat sonunda enkaz altından kurtarılan Adnan Muhammet Korkut hakkında, “Adnan Muhammet, Eskişehirspor'a transfer olmanın hayaliyle uyumuştu. Enkaz altında bu hayalle hayata tutundu. Bizler de kendisini Eskişehirspor'a transferi konusunda şehrimize davet ettik” dedi.

Gaziantep'te yıkılan 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 94 saat sonra AFAD ekiplerince yürüyerek çıkarılan Adnan Muhammet Korkut'un Eskişehirspor'a transfer olma hayali gerçek oluyor. Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, deprem felaketinin yaşanmasıyla transferi ertelenen oyuncuyu telefonla arayarak Eskişehir'e davet etti. Gaziantep Gazispor forması giyen 17 yaşındaki Muhammet, U19 takımında çalışmalarına başladıktan sonra profesyonel sözleşme geçiş yapma şansı elde edecek.

“Adnan Muhammet, önümüzdeki hafta şehrimize gelecek”

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca, Adnan Muhammet Korkut'un transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehirspor'un 7 dönem sonra transfer tahtasını açarak 17 futbolcuyu transfer ettik. Ülkemiz, hepimizi derinden üzen bir felaket yaşadı. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Felakette bizi umutlandıran olaylardan bir tanesi de 94 saat sonra Adnan Muhammet Korkut'un Gaziantep'te enkaz altından çıkarılışı olmuştur. Adnan Muhammet Korkut, enkaz altından çıkarıldığında ‘Eskişehirspor'a transfer olacağım. Transfer olmanın hayaliyle uyumuştum. Enkaz altında da bu hayalle yaşayarak hayata tutundum' diyerek bizi inanılmaz duygulandırdı. Bizler de Adnan Muhammet'in bu hayalini gerçekleştirmek adına harekete geçtik. Kulüp başkanı olarak telefonla kendisine ulaştım. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra Eskişehirspor'a transferi konusunda kendisini şehrimize davet ettik. Yönetim Kurulumuz Adnan Muhammet'in hayalini gerçekleştirirken, aynı zamanda Eskişehirspor'un bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu gösterdik. Adnan Muhammet, önümüzdeki hafta şehrimize gelecek ve transferini gerçekleştireceğiz.”