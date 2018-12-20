Başkan Güler'den Büyükşehir Belediyesi iddialarına cevap

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Kozabirlik ile birlikte ilçede ipek böcekçiliğinin gelişmesi amacıyla 17 dönümlük arazi üzerinde 50 paketlik 10 besleme evinin yapılmasına ilişkin yapılan projeye sosyal medya üzerinden tepki gösteren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yine sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "Yapana bari çamur atmayınız" diye belirtti.

Başkan Güler, yanıtında, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilerin yanıltıcı oldunu belirtti. Güler, "Yine Yılmaz Büyükerşen her zamanki gibi algı ve makyaj ile bu şehri oyalama taktiğiyle hareket ediyor. Tamamen asılsız haberlerle çamur at izi kalsın mantığıyla kamuoyunu yanıltıyor. Yapana bari çamur atmasalar” diye kaydetti.

Güler, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan haberlerin tamamen yanıltıcı olduğunu yineleyerek, iddialarla ilgili, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu bir yazıda kamuoyu ve Eskişehir halkına verdiği yanlış ve yanıltıcı bilgileri düzeltme gereği duyuyorum. 20 yıldan beri hizmetten ziyade algı ve makyaj ile bu şehri oyaladığını ve ancak seçime 6 ay kala hatırladığını şehrimin güzel insanlarının bir kez daha takdirine bırakıyorum" diye belirtti.

İddialara verilen cevaplar

Sarıcakaya Belediyesi'nin, ipekböcekçiliğini geliştirmek, teşvik etmek amacıyla dut fidanlarını bölge halkına ücretsiz dağıtacağını iddiası cevap veren Başkan Faruk Güler, "Biz dut fidanı dağıtmayacağız. Sarıcakaya Belediyesi ve Koza Birlik Kooperatifi ile yapılan protokolde tahsis edilen alanda 50 paketlik 10 adet beslenme evi kurulacak, kurulan bu evler Sarıcakayalı kadın girişimcilerimize ipekböceği yetiştirmeleri için ücretsiz sunulacak ve bu alana dikeceğimiz fidanlar beslenme evlerinde kullanılacaktır. Bir başka iddia olan '2017 yılında 25 dekar araziyi Büyükşehir Belediyesi olarak Koza Birliğe tahsis etmek istedik, ama Sarıcakaya Belediye Başkanı karşı çıktı' açıklaması da doğru değildir. Sarıcakaya Belediyesi ve Kadınlar Kooperatifi olarak 25 dekarlık bu araziyi Büyükşehir Belediyesi'nden 1 Aralık 2014, 28 Haziran 2017 ve 4 Ekim 2017 tarihlerinde yazdığımız yazıyla talep etmiştik. Büyükşehir Belediyesi olarak bize verdiğiniz cevapta ‘'DSİ Genel Müdürlüğü'ne belediyemiz tarafından Eskişehir Kadastro Mahkemesi'nin 2016/12E sayılı dosyası ile açılan davada alınan 2017/3 sayılı kararla dava usulden reddedilmiş olup hukuki süreç asliye hukuk mahkemesinde devam etmektedir. Dava süreci devam ettiğinden talebiniz bilahare değerlendirilecektir'' demektesiniz. Davası devam eden bir yeri bize vermeyi reddeden Büyükşehir Belediyesi Koza birliğe nasıl verecekti? Bizim karşı çıktığımız konu sizin çifte standardınız ve yasa tanımazlığınızdır" diye belirtti

Başkan Güler, 'Sarıcakaya Belediye Başkanı ‘'Ne işi var Bursalının Eskişehir'de'' cümlesini sarf etti" iddiasıyla ilgili olarak da "137 nolu Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi'nin Bursa ile ne ilgisi vardır? Meclis kayıtları ortadadır. Bu cümle iftiradır. Yargı yolu açıktır" dedi.

"Makyajlı Büyükşehir Belediyesi'nin şapkası düşmüş keli görünmüştür"

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, 'Sarıcakaya Belediyesi'nin Koza birliğe tahsis ettiği araziye dikilecek dutlar Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecektir' ve 'Sarıcakaya Belediye Başkanı, Yılmaz Büyükerşen'den ilham almıştır' iddialarıyla ilgili olarak şunları belirtti;

"Dut fidanlarımız Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı Fidanlık Müdürlüğümüzden ücretsiz temin edilecektir. İlham almak da, vermek de güzeldir. Büyükşehir Belediyemize 2014 yılında yazdığımız dilekçemizle Yılmaz Büyükerşen'in bizden ilham aldığı aşikârdır. Akıl yaşta değil baştadır. Asli görevini 20 yıldır ihmal eden Büyükşehir Belediyesi'nin algı ve makyaj belediyeciliğine son verme zamanı yaklaştıkça, yaptırdığı anketlerde de yenilgi ve değişimin ayak sesleri duyuldukça agresif bir yapıya büründüğünün Eskişehir halkı olarak farkındayız. Makyajlı Büyükşehir Belediyesi'nin şapkası düşmüş keli görünmüştür. Eskişehir kamuoyuna saygıyla duyurulur.”