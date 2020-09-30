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Başkan Kadir Bıyık'ın ‘1 Ekim Yaşlılar Haftası' mesajı

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 1 Ekim Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında, yaşlıların toplum üzerinde ki önemine değinen Başkan Bıyık, devamında şu ifadelere yer verdi:


“Milli ve manevi değerlerimizi bizlere armağan eden, tecrübeleri ile bugünlerimizi aydınlatan değerli büyüklerimiz bizlerin en büyük miraslardır. Gölgelerinde huzur bulduğumuz yaşlılalarımız aile bağlarımızın güçlenmesinde, kültürümüzün kuşaktan kuşağa aktarılmasında en büyük rolü üstlenmişlerdir. Kıymetli büyüklerimize gereken saygı ve sevgiyi göstermek, onları baş tacı etmek hepimizin görevidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yaşlılara hürmet gösterip yardım edenleri ‘Düşkünleri görüp gözetiniz zira siz, ancak düşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklandırılırsınız', 'Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasa idi, başınıza büyük azap gelecek ve sel gibi belalar akacaktı' buyurarak müjdeliyor. Dinimiz yaşlılarımıza hürmet etmeyi önemsiyorken, Müslüman Türk Milleti ve bugünün gençleri olarak onları yalnız bırakmamalı, onları mutsuz edecek, kalplerini kıracak davranışlardan, sözlerden kaçınmalı, kendimizi onların yerine koymalı ve bizlerin de bir gün yaşlanacağını unutmamalıyız. Sadece bayramlarda, özel günlerde değil, her gün yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz.”

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