Başkan Kadir Bıyık'ın kurtuluş yıl dönümü mesajı

Başkan Bıyık, Sakarya nehrinin bağrından doğan, bereketli toprakları, yemyeşil yayları ve berrak suları ile nice eşsizgüzellikleri sunan Eskişehir'de bir doğa harikası gözbebeği Çifteler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "Atalarımızın yazdığı destanın ve kazandığı zaferin haklı gururunu yaşıyoruz" diye anlatan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, mesajında şunları belirtti;

"1921 yılı Mayıs ayı başlarında Kütahya üzerinden gelen Yunan kuvvetleri Çifteler'imizin kuzeyinde Kırkkız çalında karargâh kurmuşlardır. Gündüzleri Türkmen köyüne (Türkmen Mecidiye) gelen Yunan askerleri köylüye işkenceler yapmaya başlamışlardır. Türkmen köylülerimiz, Yunanlılara karşı çete çarpışmalarına girişmişlerlerdir, çarpışmaların sonunda Türkmen köylüler Çifteler'edoğruçekilmişlerdir. Sakaryabaşı, Sarıkayalar üstünden çarpışmaları izleyen Kozanlızade Abdurrahman ağa, gelenleri araziye gizlemiştir. Bu bölgede kısa süreliğine top ateşine tutulan Yunan kuvvetleri Kırkkız çalından geri çekilmişlerdir. Çifteler köyüne yerleşen Yunan subayları burada 34 gün kalmışlardır. 17 Eylül 1921 de II. Süvari Alayı tarafından Çiftelerimiz Yunan işgalinden kurtarılmıştır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeye hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım sözlerinden de anlaşılacağı gibi Çiftelerli hemşehrilerimizin mücadele ruhu hiç bir zaman son bulmamıştır. Aynı ruh, aynı inanç, aynı kararlılık ve vatanseverlik her bir hemşehrimizin benliğinde halen yerini korumaktadır. Bugün kanlarının son damlalarına kadar vatanımız için mücadele etmeye hazırdırlar. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelesi veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum""