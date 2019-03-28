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Başkan Kalın'a Ayvalı'da büyük destek

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, mahalle mitinginde Ayvalılı vatandaşların sevinç gösterileri ile coşkuyla karşılandı.


31 Mart seçim çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdüren Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ı Ayvalı ziyaretinde gençler meşalelerle karşıladı. Vatandaşların coşkulu tezahüratları karşısında duygulu anlar yaşayan Başkan Kalın gönüllere girmek için çalıştığını, bundan sonra da hemşehrilerinin iyi günde kötü günde yanında olacağını kaydetti. Ayvalı Mahallesinde gerçekleşen çalışmaları dile getirerek, daha güzel hizmetlere imza atacaklarını belirten Başkan Kalın "Her zaman dostluk ve samimiyet bulduğumuz Ayvalı'da sizlerin teveccühü karşısında duygulanmamak elde değil. Hizmetlerimizin herkes tarafından takdir görmesi bizi çok mutlu ediyor, İnşallah 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkıp mahallemizde ilçemizde çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Yaptıklarımızla, yapacaklarımızla şimdi memlekette yükseliş zamanı, şimdi Ayvalı'da yükseliş zamanı. Rabbim kardeşliğimizi, dostluğumuzu, gönül birliğimizi daim etsin" dedi.


7'den 77'ye vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılanan Başkan Kalın coşkulu kalabalıkla birlikte "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" parçasını söyledi.

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