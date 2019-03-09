Başkan Kalın'a sürpriz karşılama

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ı, ziyaret ettiği Kümbet mahallesi girişinde traktörleriyle konvoy oluşturarak karşılayan gençler, Kalın'ı arabadan iner inmez çiftetelli oynamaya davet etti. Coşkulu bir kalabalık ile birlikte çiftetelli oynayan Başkan Kalın, traktöre binerek konvoyun başına geçti.

Seçim Koordinasyon Merkezi önünde vatandaşlarla selamlaşarak hatırlarını soran Başkan Kalın burada da sevgi ile karşılaştı. Hemşehrileriyle birlikte Kümbet Himmet Baba Türbesi'nde dua ederek, güzel karşılama ve destekleri için teşekkür eden Başkan Kalın "Kümbet Mahallemizde bizi coşku ile karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kümbetimiz yine devletinin, milletinin yine aziz coğrafyasının yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Allah bu gençlerimizden ve Kümbetli hemşehrilerimizden razı olsun. Gençlerimiz sabahın erken saatlerinde bizi traktörlerle karşıladılar. Aslında coşkuyla karşıladılar. Baharı daha Mart'ın sonu gelmeden getirdiler. Rabbim onlardan razı olsun. Bahar bizim gönlümüzde her daim var. Sizlerin gönülleri yüzleri güldükçe, inşallah bizim baharımız Marttan sonra değil 12 ay 24 saat olacaktır. Kümbet denince Himmet Baba'nın torunları akla geliyor. Bu aziz coğrafya bu topraklarda Anadolu irfanının mayası olmuştur. Sizler bugün Cumhur İttifakını, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yalnız bırakmadığınız için Allah sizden razı olsun. Rabbim 31 Marttan sonra yine hizmetkârlığı bize nasip ederse 5 yıl boyunca gönül kapılarımızı nasıl Kümbetli hemşehrilerimize ve tüm hemşehrilerimize açtıysak 31 Mart'tan sonrada sonra da bu kapı yüzde yüze açık olacak. Rabbim kardeşliğimizi bozmasın. Rabbim bu topraklardan birliği, bereketi eksik etmesin inşallah" diye konuştu.