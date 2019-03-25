Başkan Kalın'ın mahalle ziyaretleri sürüyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte Karaören Gençlik Buluşmasına katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yüzlerce Karaörenli tarafından havai fişek gösterileri ve meşaleler ile karşılanan Başkan Kalın hemşehrilerine teşekkür ederek, " Bu aziz coğrafyamızda böyle bir birlik ve beraberlik içerisinde sizlerle olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizlere her zaman destek verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah 31 Marttan sonrada bu birlik ve beraberliğimiz güçlenerek devam edecek" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ise Karaören'de Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayı Hasan Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı'ya destek istediler. Karaören'in kararını çoktan verdiğini belirten Milletvekili Günay, "Bugün bu atmosferden anlaşılıyor ki Karaören Başkanını çok seviyor. Karaören yine istikrardan yana, devletinden yana, AK Belediyecilikten yana.

Konuşmaların ardından Karaörenlilerin davetini kırmayan Milletvekili Günay, İl Başkanı Çalışkan ve Belediye Başkanı Hasan Kalın hemşehrileriyle birlikçe çiftetelli oynadı. Günün sonunda ise vatandaşlarla birlikte Seyitgazi Belediyesi tarafından restore edilen eski köy okulu ve odasının yanı sıra Karaörenlilerin hizmetine sunulan Pazar yeri ve aşevinde incelemelerde bulunuldu.

Ana diyarı Sancar Mahallesini ziyaret eden Başkan Kalın, hemşehrileri ve akrabaları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkanlarına traktörlerle sürpriz konvoy karşılaması yapan Sancarlılar, "Dik Dur eğilme Sancar Seninle" sloganları ile mahalleyi inletti. 7'den 77'ye sevgi gösterisinde bulunan Sancarlılara teşekkür eden Başkan Kalın, "Bugün burada, ana vatanımda, anamın büyüdüğü bu topraklarda memleketim olan Sancar'ım da böyle coşkuyla karşılanmak beni o kadar mutlu etti ki, mutluluk gözyaşlarımı tutamadım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bizim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin, Rabbim bu topraklarda bereketi eksik kılmasın. Sizler var oldukça sizle bir oldukça, kardeşinizde bu aziz hemşerilerine ve aziz kardeşlerine hizmetkar olmaya devam edecek. Bu aziz topraklar da sizlerin duasıyla da inşallah en büyük hizmetleri de getirmek, bu millete de hizmetkâr olmak ancak Sancar'ın evladına yakışır sizlerin evladına yakışır. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sancarlılar Başkan Kalın'ı çiftetelli oynatmadan bırakmadı.