Başkan Kazım Kurt, Anadolu Kaşifleri Öğrenci Topluluğunun tanışma toplantısına katıldı

Toplantıda konuşan Başkan Kurt, “Okullarda topluluklar, kulüpler var ama demokratik yollarla hakkını arayan örgütleri de olmalı” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek dernek ve öğrenci topluluğu kurdu. Anadolu Kaşifleri adını verdikleri dernek ve öğrenci topluluğunda, öğrenciler doğa ve çevre sorunları ile ilgileniyor, bu sorunlara karşı mücadele yöntemleri geliştiriyor. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir toplantı yapan Anadolu Kaşifleri, Eskişehir'e yeni gelen öğrenciler ile tanıştı. Gerçekleştirilen tanışma toplantısına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

“ÇAĞDAŞ İNSAN ÖRGÜTLÜ İNSANDIR”

Toplantıda yaptığı konuşmada Odunpazarı'nda katılımcı belediyeciliği uygulamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Kurt, “Yaptığımız uygulamaların kararlarını halkla, gençlerle ve ilgili sivil toplum örgütleri ile birlikte alma noktasında iddialıyız. O nedenle örgütlenmiş, sivil toplum örgütü haline gelmiş, dernekleşmiş insanlara bakışımız diğerlerinden daha farklı” dedi. Çağdaş insanın örgütlü insan olduğunu kaydeden Başkan Kurt, öğrencilerin mutlaka bir sivil toplum örgütü olması gerektiğinin altını çizdi. “Okullarda topluluklar, kulüpler var ama demokratik yollarla hakkını arayan örgütleri de olmalı. Bunu hepinizin bildiğini düşünüyorum, bu doğrultuda burada bir araya gelmişsiniz, hepinizi tebrik ediyorum. Biz, size Eskişehir'de kaldığınız sürece yabancılık hissettirmemeye çalışırız. Odunpazarı Belediyesi'nin amacı insanların yaşamını kolaylaştırma, yaşam standardını yükseltmektir. Bu her alanda temizlik, sağlık, eğitim, kültür sanat, spor ve diğer bütün alanlarda yapılabilecek her işi yapmak istiyoruz” diyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını vurguladı.