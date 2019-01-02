Başkan Kazım Kurt, Doğançayırlılar Derneği'ni ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam eden, vatandaşların dilek ve şikâyetlerini de dinleyen Başkan Kurt, herkesin yeni yılını kutladı. 2019'un herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diledi. Odunpazarı Belediye başkanı seçildikten sonra Odunpazarı'nda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, 5 yılda hem ekonomik sıkıntılara hem de baskılara rağmen Odunpazarı'nda oldukça iyi işler yaptıklarını belirtti. “Belediyelerin borcu yok mu, var; ama bu döndürülebilir bir borç. Kendi kaynağı, giderini karşılayabilen bir belediye noktasına geldik. Bizden Önce Odunpazarı Belediyesi'nde çalışanlar 2-3 ayda bir yarım maaşla idare eder pozisyondaydı. Şimdi bu sorun kalktı. 5 yılda maaşların ödenmesinde aksama olmadı ve belediyeden alacağı olan çalışan kalmadı” diyen Başkan Kurt, tüm bunları sosyal demokrat yönetim anlayışları ile gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Belediyelerin esas işinin yol, kaldırım, asfalt olmadığını kaydeden Başkan Kazım Kurt, “Bunu herkes yapıyor, az ya da çok. Biz, sosyal ve halkçı belediyeciliği öne çıkaran uygulamalar yaptık. Eskiden Tabakhane'de bir binada meslek edindirme kursları adı altında bir takım kurslar düzenleniyordu. Bütün Eskişehir oraya geliyordu. Sultandere, Yenikent, Büyükdere'den insanların oraya gelme şansı sıfırdı. Onun için de 1-2 bin kişi ile bu kursları döndürüyorlardı ve öğretmenleri de devlet veriyordu. Biz geldikten sonra devlet, onlar solcu belediye dedi ve öğretmen vermedi. Biz kendi öğretmenimizi kendimiz bulduk. Kenar ve yoksul mahallelere, 11 tane halk merkezi yaptık” dedi. Bu 11 halk merkezinde çeşitli atölyeler açtıklarını anlatan Başkan Kurt, halk merkezlerinde yaklaşık 13 bin atölye katılımcısı olduğuna dikkat çekti. Halk Merkezlerinde değişik etkinlikler düzenleyerek, farklı atölyeler açtıklarını dile getiren Başkan Kurt, “Açtığımız atölyeler içinde okuma-yazma atölyesi var. Hala okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilmediğini utandığı için söyleyemeyen insanlar var. Biz bunları gördükçe atölyeler açtık ve bir düzene soktuk. Katılımcı, halkçı belediyecilik böyle olur diye düşünüyoruz. Eskiden 2 bin kişi ile yapılan iş şimdi 12 binden fazla insan ile yapılır hale geldi, çünkü atölyeler insanların ayağına gitti” diye konuştu.

“Konuşmasında Emek Mahallesi'ne de değinen Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “En sıkıntılı olduğumuz mahalle. 35 bin civarında seçmeni var, CHP 3'üncü parti, ama Emek Mahallesi geri, mahrum bırakılmış, yoksul kalmış. Yol bile yoktu. Orada açtığımız halk ve gençlik merkezlerinde çocuklara öğrettiklerimizle bir çocuğumuz geçen sene sınavda Türkiye'de yüzde 1'in içine girdi; ama ne yazık ki imam hatibi tercih etti. Öyle bir noktadayız. Eskişehir çağdaş, Avrupa kenti, ama Eskişehir'in kenarlarında kötü bir tablo var. Bu tabloyu aşmaya çalışıyoruz. Emek Mahallesi'ne ikinci bir halk merkezi daha yapıyoruz. İnsanları aydınlatmamız gerekiyor.”

5 yılda Odunpazarı'nda yaptıkları çalışmaları, geçmiş dönemde yapılmayan hizmetler olarak adlandıran Başkan Kazım Kurt, “Bu bizim farkımız” dedi. Odunpazarı Tarihi Bölge'de Odunpazarı'nı tanıtan 4 tane uluslararası festival gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Kurt, tiyatro, sinema, müzik gibi çalışmaların tamamında yoksul çocukların yetenekleri varsa keşfedip, öne çıkardıklarını anlattı. Bu yıl Odunpazarı Tiyatrosu'nda yetişen 16 kişinin devlet konservatuvarını kazandığını belirten Başkan Kurt, “İleride umarım iyi sanatçılar olacak. Şunu anlatmaya çalışıyorum; biz, solculuğumuzu, sosyal demokratlığımızı Odunpazarı'nda hissettirmeye başladık, hissettirdik de. Biz, bu işi önümüzdeki dönemde daha iyi yaparız. Daha sağlam duruşlarla gerçekleştiririz. Büyükşehir Belediyesi Meclisinde çoğunluğu yakalayacak bir tabloyu oluşturabilirsek, o zaman gerçekleştirmek istediklerimizi yapabileceğiz. Çünkü, bu dönemde büyükşehir belediyesinde azınlıktaydık ve bir çok kararımızı geçiremedik. Sanayi Çarşısı'nı dönüştürecektik, dönüştüremedik. İnatlaştılar, yaptırmayacağız dediler. Oysa Sanayi Çarşısı Eskişehir'in yüz karası. 30-40 yıldır her gelen belediye başkanı değiştireceğiz diyor, ama yapamıyor. Biz projesini hazırladık, kredisini bile bulduk, ama kararı geçiremedik. O nedenle büyükşehir belediyesinde çoğunlukta olmamız gerekiyor diyoruz” diye konuştu.

Kazım Kurt, “Engelleme ve baskılara rağmen neler yaptığımızı ve nasıl daha çok hizmet ürettiğimizi tüm Eskişehir gördü ve takdir ediyor. 31 Mart seçimlerinden sonra farkımızı daha net hissettirecek daha da iyisini yapacağız, buna yürekten inanıyorum” dedi.