Başkan Kazım Kurt ESGİAD'ı ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Genç İş Adamları Derneği'ni (ESGİAD) ziyaret etti.

ESGİAD hizmet binası, Coşkun Halıcı toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Başkan Ulaş Entok ve ESGİAD üyeleri hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşe ziyarette Başkan Kazım Kurt gençlerin, özellikle iş insanlarının mutlaka siyasetin içinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Kazım Kurt'u ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını kaydeden ESGİAD Başkanı Ulaş Entok, Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda çok başarılı işler gerçekleştirdiğini söyledi. Kazım Kurt'un ESGİAD'ı sık sık ziyaret ettiğini ve bu konuda genç iş adamlarına özen gösterdiğini ifade eden Entok; Geleceğin mimarı olacak gençler ile ilgili Kazım Kurt'un hayata geçirdiği projeler için teşekkür etti.

Özellikle 40 yaş altı herkesin siyaset yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, “Siyaset bugünün şartlarında kolay değil biliyorum ama siyaset yapacak insanlar bedel ödemeyi göze almalı” dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi veren Başkan Kurt, Ulaş Entok ve ESGİAD Yönetim Kurulu'nun Odunpazarı Belediyesi ile ilgili istek, görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından ESGİAD Başkanı Ulaş Entok gerçekleşen ziyaretin anısına Başkan Kazım Kurt'a plaket takdim etti.