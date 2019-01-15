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Başkan Kazım Kurt, Sadiye nineyi ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kısa adı Sobe olan Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde projesi kapsamında hizmet alan 98 yaşındaki Sadiye Büyükcan’ı ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kısa adı Sobe olan Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde projesi kapsamında hizmet alan 98 yaşındaki Sadiye Büyükcan'ı ziyaret etti.


SOBE'nin hizmet götürdüğü en kıdemli üye olan Büyükcan'ın Huzur Mahallesi'ndeki evine giden Başkan Kurt'a, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülsev Karamaşa da eşlik etti. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kazım Kurt, Büyükcan'a çiçek ve hediyelerini takdim etti. Başkan Kurt, Büyükcan'a sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.


SOBE ile 65 yaş üstü vatandaşlara aile sıcaklığında hizmet etmenin kendileri için önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, “Bu önemli hizmeti birlikte hayat geçirdik, birlikte gerçekleştirdik, yeni dönemde de birlikte geliştirip, sürdüreceğiz, sosyal belediyecilik avantajlarını daha fazla vatandaşımızla buluşturmak için çok özel projelerimiz olacak” dedi.


Başkan Kurt'un ziyareti ile çok mutlu olan Sadiye Büyükcan, Başkan Kurt'a ve belediye personeline teşekkür etti. Kendilerine verilen hizmetten çok memnun olduklarını dile getiren Büyükcan, Başkan Kurt'a başarılar diledi.

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