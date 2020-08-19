Başkan Kazım Kurt, SODEMSEN'in Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi oldu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Yönetim Kurulu üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası (SODEMSEN), ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı da yapıldı. Başkan Kurt, SODEMSEN Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir olurken, aynı toplantıda Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Araştırma ve Eğitimden; Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Örgütlenmeden; İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Hukuk İşlerinden; İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay Mali İşlerden; Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Kurumlarla İlişkilerden; İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu ise Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.