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Başkan Kazım Kurt'a STK'lardan ziyaretler sürüyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir’de bulunan hemşeri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de bulunan hemşeri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kurt, son olarak Sivrihisarlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Sivrihisarlılar Derneği Başkanı İsmail Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt'u tebrik eden Arslan, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi.


Sivrihisarlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, hemşeri derneklerinin kültürün devamı ve yeni nesillere aktarımında çok önemli olduğunu söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin hemşeri derneklerine her zaman destek verdiğini kaydeden Başkan Kurt, yeni dönemde de bu desteğin devam edeceğini belirtti.

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