Başkan Kazım Kurt'a ziyaretler

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, başkanlar bir süre sohbet etti. Başkan Kurt'u 31 Mart'ta gerçekleşen Yerel Seçimlerde gösterdiği büyük başarıdan dolayı tebrik eden Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mihalıççık'ta hayata geçirecekleri projeler hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Nazik ziyareti için Başkan Çorum'a teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, Başkan Çorum ile deneyimlerini paylaştı. Başkan Kurt, Başkan Haydar Çorum'a başarılar diledi.

Ağrı ve Vanlı hemşeri derneklerinden de ziyaret

Eskişehir'de yaşayan Vanlı ve Ağrılı yurttaşlar da Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete ES - Ağrılılar Derneği Başkanı Cemil Nazlı ve yönetim kurulu üyeleri, VAN - ES Derneği Başkanı Nihat Baş ve yönetim kurulu üyeleri ve Eskişehir'de yaşayan Ağrılı ve Vanlı yurttaşlar katıldı. Başkan Kurt'u 31 Mart Yerel Seçimlerinde aldığı büyük başarıdan dolayı tebrik eden Ağrılı ve Vanlı yurttaşlar Başkan Kurt'un derneklerine verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Hemşehri derneklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.