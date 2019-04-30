Başkan Kazım Kurt'un 1 Mayıs mesajı

Mesajında, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayan Başkan Kurt, 1 Mayıs'ın bir mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adı olduğunu söyledi. Bu tarihin emekçilerin alın teri ve kanları ile yazıldığını kaydeden Başkan Kurt, “130 yıllık tarihi içinde her 1 Mayıs, hem işçi sınıfının ortak en acil taleplerinin hem de dünyayı yöneten sermaye güçlerine karşı sömürüsüz, sınıfsız, savaşsız, bütün insanların kardeş olduğu bir dünya idealinin haykırıldığı bir gün oldu. Ancak, işçi ve emekçiler 2019 yılı 1 Mayıs'ına çok ağır koşullarda geldi. Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri; giderek yakıcı hale gelen bir ekonomik krizin sonuçlarıyla kuşatılmış, işsizlik, ağırlaşan çalışma ve yaşama koşulları altında eziliyor. Onlar, bu ağır koşullar altında inlerken; hükümet, işçi ve emekçilerin en eski ve en önemli kazanımı olan ‘kıdem tazminatı' başta olmak üzere kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak için son hazırlıklarını yapıyor” dedi.

Bu koşullarda herkese görevler düştüğünü kaydeden Başkan Kurt, bu görevin ise 1 Mayıs'ta hak aramanın kutsallığını, önemini, değerini ortaya koyacak, kararlı, ilkeli ve dik bir duruşla alanlardan işçilerin seslerini yükseltmek olduğunu vurguladı. Başkan Kazım Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

“Barış, özgürlük, demokrasi için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşam için hep birlikte alanlarda olacağız. Tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.”