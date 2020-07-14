Başkan Kazım Kurt'un 15 Temmuz mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kurt, mesajında laikliğin ülkemiz için önemini bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz 2016'da ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişiminin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

"Bu saldırı karşısında tüm siyasi partilerin kararlı duruşu, yüce Türk Milleti'nin Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması demokrasi dışı bu girişimin başarılı olmasına engel oldu. Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken; tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasimizin temsil merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar düştü. Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk halkı bir bütün olarak bu saldırı karşısında dimdik durdu. Bir daha bu acıların yaşanmaması için başta laiklik olmak üzere, bilimsel, çağdaş eğitime, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılmalıyız”