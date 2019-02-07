Başkan Kazım Kurt'un Hoş Geldin Bebek ziyaretleri sürüyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ‘Aramıza Hoş Geldin' projesi kapsamında ilçe genelinde bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Son olarak Gültepe Mahallesi ve Orhangazi Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Kurt, anne ve baba olan çiftler hayırlı olsun diyerek çiftlerin bebeklerine de sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir yaşam diledi. Başkan Kurt'un ilk adresi Bingöl Ailesinin Gültepe Mahallesi'nde bulunan evleri oldu. Kısa bir süre önce anne ve baba olan Hatice ve Onur Bingöl çiftine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Demir Ali bebeğe mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşam diledi.

Başkan Kazım Kurt, Bingöl Ailesi'nden sonra sosyal medya üzerinden kendisini davet eden Güngör ailesini ziyaret etti. Bir süre önce anne olan anne ve baba olan Nilüfer ve Polat Güngör çiftine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Yiğit bebek için sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir yaşam diledi.

Başkan Kurt, Güngör ailesinden sonra Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan Nurgül ve Yıldıray Arabacı çiftini ziyaret etti. Çifte hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kazım Kurt, Umut bebek için sağlıklı ve uzun bir hayat diledi. Arabacı ailesinden Sema ve Emrah Çiftine'nin evine de giden Başkan Kurt, Mehmet Atlas bebeği ziyaret etti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un son adresi Ada çifti oldu. Bir süre önce anne ve baba olan Didem Sarı ve Kadir Ada'yı ziyaret eden Başkan Kurt, Ada çiftinin kızları Asya'ya sağlıklı uzun bir yaşam diledi.

“Hoş Geldin Bebek projesini kendi çabamızla yürütüyoruz”

2017 yılı Ocak ayından beri Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden yeni doğan bilgisi alamadıklarını kaydeden belediye yetkilileri, Hoş Geldin Bebek projesini kendi çabaları ile yürütmeye çalıştıklarını vurguladı. Konu hakkında dava açıp kazanan Odunpazarı Belediyesi'nin tüm engellere rağmen belediye-halk arasındaki iletişimi arttırdıklarını belirten yetkililer, sosyal destek projelerinin devam edeceğini kaydetti.