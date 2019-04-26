Başkan Kesikbaş, ESTÜ'deki Kariyer Günleri'nde konuştu

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) düzenlediği “Kariyer Günleri 2019” etkinliğinde konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Üniversite bitirmek iyi insan olmak demektir. İyi insan ise her zaman iş bulur, aş bulur. Ama sosyal ve girişimci bir ruha sahip olmak çok daha önemli” dedi.

Üniversitesi'nin yeni mezun olacak genç mühendis adayları ile bir araya gelen ve onlarla tecrübelerini paylaşan Kesikbaş, “Mutlaka ama mutlaka hangi ana bilim dalındaysanız onun temel kurallarını bilmeniz gerek. İşin teorisini ya da fiziğin kullarını bilmiyorsanız hiç mühendis olmayın. Başka işlerde başarılı olabilirsiniz. Yani eğitimini aldığınız alanda kendinizi iyi yetiştirin” diye konuştu.

Gidenler geri dönüyor

Şartlar ne olursa olsun başarılı olmanın temelinde dengeli bir hayat sürülmesi gerektiğinin üzerinde duran Kesikbaş, genç mühendislere seslenerek “Ülkeden kaçıp gitme gibi düşünceleri kafanızdan çıkarın. Unutmayın çok çalışmak gerekiyor. Kaçıp gitmekle de olmuyor. Zaten gidenlerin büyük kısmı bir süre sonra dönüyor. İyi insan olup girişimci ruhumuzu, enerjimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yine unutmayın, Türkiye bir rüya ülkesi, diğer birçok ülkeye göre hayallerinizi gerçekleştirecekler bizim ülkemizde daha fazla. Herkesin yolu fazlasıyla açık. Tüm mesele yinelersek kendimizi yetiştirmek ve iyi insan olmakla alakalı” dedi.

“Kapımızı çalın”

Yaptığı konuşmada birçok sanayicinin öğrencilerin yanında yer aldığını ve bunun farkında olunması gerektiğini bildiren Kesikbaş, genç öğrencilere seslenerek “Sizleri çalışmaya ya da staj yapmaya bekliyoruz” çağrısına bulundu.

Gelecekte mühendislerden beklenenin çok daha fazla olacağını ve girişimci mühendisliğin önemine vurgu yapan ESO Başkanı Kesikbaş, “ Buradaki mühendis adayı arkadaşlarımızın girişimciliği kafalarının bir yerine çok iyi yazması lazım. Bu işlerde bir maaş alırsınız standart bir insan olursunuz. Ya da kendi işininiz kurmak hayallerinizi gerçekleştirip milyon dolarlarınız olur. Arasında büyük fark var ve Türkiye'nin milyon dolar sahibi insanlara ihtiyacı var. Sizlerin bu potansiyeli bence var. O üniversite bu üniversite diye tartışmaya da gerek yok. Dünya artık daha farklı değişiyor. İnternet üzerinden, açık kaynaklı eğitim sistemlerinden ya da çeşitli kuruluşların hazırladığı eğitimler üzerinden kendinizi yetiştirin” dedi.

Konuşmasının sonunda Eskişehir Teknik Üniversitesi ve ESO işbirliğinin artacağının bilgisini veren Celalettin Kesikbaş, “Bundan sonra güzel işler yapacağız. Sizden bir tek isteğimiz var; sanayiden, üretimden ve gelişmekten korkmayın. Burada fırsatlar var” yorumunu yaptı.