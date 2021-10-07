Başkan Kesikbaş, "Paris İklim Anlaşması ve yeşil dönüşüm önceliğimiz olacak"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de kabul edilmesinin gelecek adına çok önemli bir adım olduğunu belirterek, “Paris iklim anlaşması ve yeşil dönüşüm önceliğimiz olacak” dedi

Bu sayede Türkiye'nin küresel iklim değişikliği ile mücadele eden ülkelerden biri olduğunu ifade eden Kesikbaş, “Türkiye'nin iklim politikasında yeni bir dönem başlarken bundan sonra AB ile yapacağımız ticarette karbon emisyon azaltımı çalışmalarını üretimde uygulayacağımız bir süreç bizleri bekliyor. Odamızın bu yıl başında kurduğu ‘Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Birimi'sınırda karbon vergisi uygulamalarından yeni dönemi kapsayacak üretim süreçlerindeki değişikliklerini üyelerimize bildirmeye ve uygulamaya devam edecek, gelişmeleri birlikte takip edeceğiz” diye konuştu.