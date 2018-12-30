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Başkan Kesikbaş'ın yeni yıl mesajı

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yazılı bir yeni yıl mesajı yayımladı.


2019'un bereketiyle gelmesini temenni eden Başkan Kesikbaş mesajında, "Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle ama her şeyi beraber yaşadığımız bir yılı daha bitirip umut ve beklentilerimizle yeni bir yıla daha giriyoruz. 2019 yılında başta ülkemizin ve şehrimizin daha huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisidir. Bizlerde Nisan ayında göreve geldiğimiz günden bugüne tüm çabamızla, birlik ve beraberliğimize olan inancımızla şehrimizi bir adım daha öteye götürmek için gayret göstermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Üye odaklı hizmet anlayışımız, mesleki eğitime olan inancımız, ihracata olan katkımız yeni yılda da artarak devam edecektir. 2019 yılının başta tüm insanlığa, ülkemize ve şehrimize huzur getirmesini, başarının sürekli olmasını, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesini diliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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