Başkan Kesikbaş'tan aşıya davet

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunarak, "Salgınla mücadelede en etkili silahımız aşı. Aşı ise bilimin ışığında yine bilim insanlarımız tarafından büyük emekler sonucu bulundu. Bilime inanıyorsak aşı gerçeğinden uzak duramayız" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, başta çalışanlar olmak üzere tüm toplumun aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanması gerektiğini, bilim insanlarının büyük uğraşlarla aşıyı bulduklarını belirterek, “Salgınla mücadelede en etkili silahımız aşı. Aşı ise bilimin ışığında yine bilim insanlarımız tarafından büyük emekler sonucu bulundu. Bilime inanıyorsak aşı gerçeğinden uzak duramayız. Unutulmamalıdır ki aşı olmayanlar iş yerlerini ve sosyal hayatımızı tehdit ediyor. Bilimden ayrılmayalım” dedi.

"Şehir efsanelerine inanarak toplumu tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok"

Tarih boyunca salgınların neden olduğu ekonomik sıkıntıların önüne geçmede aşının etkisi olduğuna dikkat çeken Celalettin Kesikbaş, “Tüm dünyada bilim adamları virüsü yenmek için aşı geliştirme gayreti gösterirken, bilgi kirliliği ile aşıya karşı durmak, toplumsal sağlığımız açısından da kabul edilir bir durum değil. Diğer yandan şehir efsanelerine inanarak aşı olmayanların toplumumuzu tedirgin etmeye hakkı yok. Pandeminin etkilerinde de gördük ki hastalık yüzünden üretim çarklarının durması işsizliğin yanı sıra hayatın idamesi için gerekli üretime de sekte vuruyor. Sağlık sektöründen gıdaya üretim olmazsa hayatın durma noktasına geleceğini unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden çarkların dönmesi, üretimin sürmesi için aşı olma oranlarını arttırmalıyız. Hastalığın ölümcül etkilerini ortadan kaldıran aşı, üretim için de kritik değere sahip” diye konuştu.

Eskişehir Sanayi Odası olarak aşılama faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Kesikbaş, “Bugün geldiğimiz noktada iş hayatından eğitime, devamlılığın sağlanmasında aşı toplumsal bir ödev haline geldi. Odamız ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde başlattığımız aşı faaliyetleri kapsamında ESO Hizmet Binasında çalışanlarımızın ve ailelerinin aşılarını yapıyoruz. Aşı hakkı gelenler, ikinci ya da üçüncü doz aşı tanımlananlar randevu almadan, sıra beklemeden aşılarını yaptırabiliyor” dedi.

"Maske, mesafe, temizlik vazgeçilmez"

Aşı ile beraber salgın tedbirlerinin hala önemini koruduğuna dikkat çeken ESO Başkanı Kesikbaş, “Covid-19 farklı varyantları ile gücünü arttırıyor. Aşı kadar etkili olan maske, mesafe, temizlik şartlarını askıya alma havasının son zamanlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Sosyal mesafenin korunmadığını, maskenin burun altında tutulduğunu ya da hiç takılmadığını görüyoruz. Yeniden kapanmamak, üretimin zora girmemesi için bunların önüne geçmek durumundayız” dedi.

“Maske, mesafe ve aşı karşıtlığı kol kola gezmeye başladı” değerlendirmesinde bulunan Celalettin Kesikbaş, şöyle devam etti:

“Aşı olanların bazıları ise maske takmamak için aşı olduklarını ifade etmesi ise mantık dışı bir tutum. Hem de bilimsel verilerin çok uzağında bir davranış biçimi. Aşı olsak bile maske, mesafe ve temizlik kurallarının hala geçerli olduğunu hatırlamalıyız. Bizden bir adım önde olan pandemi ile elimizdeki tüm imkanlar dahilinde mücadele etmek zorundayız. Bunlardan biri aşı ise diğerinin de maske, mesafe, temizlik olduğunu sürekli aklımızda tutmalıyız. Yineler ve altını çizersek, bilimsel referanslarla bulunmuş olan çarelerin önünde durmanın hiçbir anlamı yok. Aşı ve diğer tedbirlerle yolumuzu açmak zorundayız.”