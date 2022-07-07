Başkan Küpeli, "Bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim"

Bayramlarda yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığını vurgulayan Başkan Küpeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği müstesna günlerdir. Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı'nı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizler, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inşallah hep beraber emin adımlarla daha nice bayramlara erişeceğiz. Eskişehir OSB yönetimi olarak, il sanayimizi geliştirip büyütmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Elbirliğiyle sanayi alanında yeni ve önemli projeleri hayata geçirerek, halkımızın refahının ve mutluluğunun artması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım.”