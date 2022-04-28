Başkan Küpeli, "Ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bütün sanayicilerin katılımıyla düzenlendikleri anket sonucunda en çok iş gücüne ihtiyaç duyulan bölümleri belirlediklerini anlatarak, "Meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretici, ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Küpeli, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin ziyaretinde, insan gücünü karşılamak için yapılması gereken çalışmaları görüştü. Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşılamak için yürütülmesi gereken çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Başkan Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette, EOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit, Müdür Yardımcıları Bülent Seğmen ve Zuhal Şangar da yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Töre'yi yeni görevinden dolayı tebrik eden Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşılamak için hayata geçen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin en seçkin okulunu ilimize kazandırdık

Türkiye'nin en seçkin ve en iyi okulunu Eskişehir'e kazandırdıklarını vurgulayan Küpeli, “Eskişehir sanayisinin yaklaşık 20 yıldır hayalini kurduğu EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2019 yılında 100 öğrenciyle eğitim hayatına başladı. Bütün sanayicilerin katılımıyla düzenlendiğimiz anket sonucunda en çok iş gücüne ihtiyaç duyulan bölümleri belirledik. Türkiye'ye örnek olduğunu düşündüğümüz hem ülkemizin hem de sanayimizin çok ihtiyaç duyduğu nitelikli, yetişmiş, milli ve manevi değerlere sahip bir nesil yetiştirmek için yola çıktığımız okulumuz, son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak” dedi.

Küpeli ayrıca, “Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal ve hem uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi, meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretici, üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Mesleki eğitimin ülkemizin geleceğindeki payı büyük

Millî Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim adına önemli adımlar attığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Mesleki eğitim ülkemiz için çok önemli, öğrencilerimize ve öğrencilerimizin ailelerine bunu çok iyi anlatmalıyız. Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin geleceğinin, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetişmesinden geçtiğini, bunda da mesleki eğitimin payı oldukça büyüktür” şeklinde konuştu. Müdür Töre, Türkiye'ye örnek bir okulun şehre kazandırılmasından dolayı Eskişehir OSB yönetimine teşekkürlerini sunarken, en kısa zamanda okulu ziyaret edeceğini belirtti.