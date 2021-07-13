Başkan Küpeli, “Kaynakların çocukların yetiştirilmesine harcanması büyük bir sosyal dayanışma örneği”

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV) Başkanı Bekir Kalır ve beraberindeki heyet, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva da yer aldı.

Vakfın çalışmaları hakkında bilgiler veren Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Bekir Kalır, şehrin kalkınması ve sanayinin büyümesi için başarılı çalışmalara imza atan Başkan Küpeli ve yönetimine teşekkür etti. Başkan Kalır, vakıf olarak eğitime çok önem verdiklerini, bu kapsamda başta kız çocukları olmak üzere çok sayıda çocuğun eğitimine katkı sağladıklarını, vakfın gelişimi konusunda şehir ekonomisine yön veren kurumlar ikili iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Küpeli, şehrin gelişimine katkı sunan sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliklerini çok önemsediklerini, Eskişehir'in gerek merkeziyle gerekse her bir ilçesinin bu tür sosyal dayanışma ve eğitim vakıflarıyla bölge insanının topluma yararlı ve nitelikli bir birey olarak yetişmesi konusuna büyük önem veren bir il olduğunu dile getirdi. Küpeli, bu tür gönüllü çalışmalarla toplanan kaynakların geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesine harcanmasının büyük bir sosyal dayanışma örneği olduğunu, bu sayede on binlerce gencin bu yardımlarla okuyarak vatana ve millete yararlı birer vatandaş olarak yetiştirildiğini ifade etti.

Başkan Küpeli, eğitimi çok önemseyen bir kurum olarak, eğitime ciddi katkılar sunan ve bu toprakların gençlerinin yetişmesine büyük imkân sağlayan Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır ve yönetimine teşekkürlerini iletti.