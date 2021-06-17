Başkan Küpeli öğrencilere seslendi

Sizler Eskişehir sanayisinin geleceğisiniz. Önünüzde çok büyük fırsatlar ve iş imkanları çıkacak. Bunları mutlaka en iyi şekilde değerlendirin” dedi.

“Geleceğin Okulu” olma yolunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarafından “Kariyer Günleri” etkinliği düzenledi. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen “Kariyer Günleri” etkinliğine Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Donanım bakımından benzersiz bir okul

Kariyer Günleri etkinliğinde konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'e her yönüyle Türkiye'de örnek ve donanım bakımından benzersiz bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Küpeli, 373 olan öğrenci sayısının birkaç yıl içinde bin 450 kişiye ulaşacağını okuldan mezun olacak gençlerin Eskişehir sanayisinin en kritik ve en önemli gücü haline geleceğini ifade etti.

Başkalarının hatalarından ders alın

Kariyer Günleri konuşmasında gençlere tecrübelerinden bahseden Başkan Küpeli, “Sizden yaşça daha büyüklerinizin ve iş yaşamında bulunan kişilerin tecrübelerini dinlemek, olabildiği ölçüde bunlardan ders almak gerçekten çok yararlı ve faydalıdır. İnsan olarak herkesin yaşamından, bu kişi iş adamı da olabilir, doktor olabilir, mühendis olabilir, memur olabilir, işçi olabilir, başkalarının yaşayıp gördüklerinden ve tecrübelerinden ders alınacak mutlaka bir şeyler vardır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Gelişmiş toplumların en önemli özelliklerinin başında yaşanmış tecrübeleri tekrar tekrar yaşamak ve hataları tekrar etmek yerine, daha ileriye gitmek için ortak akılla hareket etmeleridir. Ortak akılla başkalarına danışarak hareket eden kişiler, daima başarılı olurlar” dedi.

Sizin gibi donanımlı ve çok iyi eğitimli gençlere ihtiyacımız

“Sizin gibi donanımlı gençlere ihtiyacımız var” diyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Şunu asla unutmayın çalışınca ve azmedince, arzu ettiğiniz ve istediğiniz hedeflere mutlaka ulaşacaksınız. Sizlerin de mutlaka topluma ve kendinize hem de çevrenize değer katacak büyük ve güzel hedefleri olsun. Sizin eğitiminiz, bilgi birikiminiz ve donanımınız çalıştığınız iş yerlerine çok büyük katkılar sağlayacak. Sanayimiz açısından önemli olan Endüstri 4.0 ve daha ilerisi için, sizin gibi donanımlı ve çok iyi eğitimli gençlere çok ihtiyacımız var. Önünüzde çok büyük fırsatlar ve iş imkanları çıkacak. Bunları mutlaka en iyi şekilde değerlendirin. Alanınızda en iyilerden biri olmak için uğraşın. Burada ya da başka şehirlerdeki fabrikalarda çalışın, tecrübe, bilgi ve deneyim biriktirin. Eğer imkanlarınız da elverir ise mutlaka kendi işinizi kurmayı deneyin. Bu konularda adım atmaktan korkmayın. Başarısızlıklarınız ve kayıplarınız sizi asla yıldırmasın, hayallerinizi kovalamayı sonuna kadar sürdürün. İnsanlık adına zaferler kazanmak için var gücünüzle çalışın. Topluma yararlı bireyler olun.”

Konuşmanın ardından, 10. sınıf öğrencisi Özer Necmettin Ertan yapmış olduğu araba tablosunu Başkan Küpeli'ye takdim etti. Başkan Küpeli öğrenciyi tebrik ederek, “Hayatım boyunca almış olduğum en anlamlı hediyelerden biri. İnşallah siz gençler ilerleyen dönemde bu araçların daha iyilerini geliştirip yapacaksınız. Buna gönülden inanıyorum” diye konuştu.