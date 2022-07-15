Başkan Küpeli'den 15 Temmuz mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “15 Temmuz'da halkımız, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Küpeli, “15 Temmuz'da halkımız, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. 15 Temmuz; ülkemize, demokrasiye, insan haklarına karşı yapılan kirli saldırının aziz milletimizin cesaret ve fedakarlığı karşısında alt üst olduğu gündür. Türkiye, bugün gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini açıkça göstermiştir. Birlik içinde ortaya koyduğumuz güçlü iradenin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü engeli aşmamızı sağlayacağına, kalkınma ve refahımıza katkı sunacağına inanıyoruz. Bu inancımız, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz sonsuz güven ve iyimserlikten gücünü alıyor. Hiçbir zaman unutmayacağımız 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.