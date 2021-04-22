Başkan Küpeli'den 23 Nisan mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Küpeli, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da korona virüs salgınından dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evlerde kutlanacağını ifade ettiği mesajında, şu sözleri kullandı:

“101 yıl önce açılan Gazi meclisimiz ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte bağımsızlık meşalesini yeniden yakmanın huzuru ve mutluluğunun en iyi paylaşıldığı kesim ise çocuklar olmuştur. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtıktan sonra bugünü “Bayram” olarak çocuklara armağan etmesi yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza olan güvenin göstergesidir. Bu bayram sadece kendi çocuklarımıza değil, dünya çocuklarımıza da armağan edilerek Türk Milletinin milli şuuru ve duyarlılığı tüm dünyada çocuklar aracılığıyla hissedilir hale gelmiştir. Ulusal egemenlik kimliği altındaki bayramın dünyada sadece ülkemiz tarafından çocuklara armağan edilmesi ise uluslararası düzeyde geleceğimizin aydınlık Türkiye'si için önem arz etmektedir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ne yazık ki Milli Egemenliğimizin 101'inci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs pandemisi nedeniyle sokaklarda ve meydanlarda doyasıya coşkulu bir şekilde kutlayamıyoruz. Ancak gerek kendi sağlığımız için gerekse yarınlarımızın geleceği için bu milli günümüzü evlerimizde aynı inanç ve ruhla kutlayalım. Geleceğimizin yıldızı ve ikbal ışığı olan küçük hanımlar, küçük beyler! umudunuzu hiç kaybetmeyin ve tüm zor günlerin geçeceğine, güzel günler göreceğinize tüm kalbinizle inanın. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor; başta çocuklarımız olmak üzere, tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Milli Egemenliğimizin 101. yılını kutluyorum."