Başkan Küpeli'den Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye ziyaret

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli beraberindeki heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Büyükdede, “Eskişehir'e çok değer veriyoruz. Eskişehir bizim için özel bir kent. Burada güçlü ve köklü bir sanayi altyapısı ve güçlü bir yönetim yapısı var” dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Bölge Müdürü Erhan Tatar ve ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Eskişehir OSB ve ATAP A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye bilgi verildi.

“Fabrikalar hızla yükseliyor”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 31.1 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük 2. OSB'si olan Eskişehir OSB olarak, gelen taleplere hızlıca cevap vermek adına yeni rezerv alanları oluşturmak adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Küpeli, “Eskişehir OSB'ne yeni yatırımcılar kazandırmak konusunda sürekli çalışma içindeyiz. En son 2. KOBİ-OSB'yi hayata geçirdik ve 566 bin metrekarelik alanda 142 firmaya yer tahsislerini gerçekleştirdik. Kısa sürede burada fabrikaların ve tesislerin yükselmeye başladığını göreceksiniz. 4 sene önce yerleşime açtığımız İmişehir'deki OSB 1. Gelişme Bölgesinin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Bu bölgemizdeki fabrikalar hızla yükseliyor ve Eskişehir ekonomisine katkı sağlamaya başlıyorlar. Ana ve yan sanayi iç içe bir ortamda üretim yapacaklar” dedi. Başkan Küpeli, bölgeye yeni yatırımcı kazandırma konusunda ise 2 dev firma ile görüştüklerini Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye aktardı.

Başkan Küpeli ziyarette, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Fatih Turan'a da yeni görevinde başarılar dileyerek, Eskişehir OSB'nin genişleme projeleri konusunda bilgiler vererek, en kısa sürede kendisini Eskişehir OSB Müdürlüğünde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, Eskişehir sanayinin gelişmesine ve yüksek teknoloji ürün üretimine yönlendirilmesi amacıyla hizmet veren ATAP A.Ş.'nin önemli bir teknoloji üretim noktası haline geldiğini söyledi. Saraç, ATAP'ın bünyesine yeni ve büyük firmalar kazandırılarak daha da güçlenmekte olduğunu, yüksek teknoloji üretimine yönelik var olan ekosistemi daha büyüterek, bölgede Ar-Ge yapan firma sayısını hızla arttıracaklarını ifade etti.

“Eskişehir bizim için özel bir kent”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Eskişehir'in çok önemli bir sanayi kenti olduğunu, Eskişehir OSB'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı. Büyükdede, Eskişehir OSB'nin Türkiye'nin en sorunsuz OSB'lerinin başında yer aldığını söyleyerek, “Eskişehir'e çok değer veriyoruz. Eskişehir bizim için özel bir kent. Burada güçlü ve köklü bir sanayi altyapısı var. Eskişehir OSB'nin güçlü bir yönetim yapısı var. Yatırım noktasında bize gelen önemli sanayi kuruluşlarını Eskişehir'e yönlendiriyoruz. Eskişehir, Güney Marmara hinterlandının en uç noktası. Titizlikle üzerinde durduğumuz bir bölge” şeklinde konuştu.

“Eskişehir bizim için çok önemli bir üretim merkezi”

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan da Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve ekibini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Türkiye'nin en büyük ikinci OSB'si olan Eskişehir OSB bizim için çok önemli bir sanayi merkezimiz. En kısa sürede Eskişehir OSB'yi ziyaret ederek, yapılan yatırımları ve bölgeyi yakından görmek istiyorum. Eskişehir gerek havacılık gerekse de raylı sistemler ve beyaz eşya sektörü bakımından bizim için çok önemli bir üretim merkezi. Her zaman il sanayimizin gelişimi için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.