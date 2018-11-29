Başkan Kurt, Belediye-İş üyeleriyle bir araya geldi

Güney Demirdaş'ın Belediye-İş Sendikası'nın 11. Olağan Genel Kurulu'nda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Genel Sekreteri seçilmesinin ardından Şube Başkanı olan Ahmet Moripek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya geldi. Ziyarette yaptığı konuşmada, işçilerin maaşlarıyla ilgili sorunların çözümünde sendikalara büyük iş düştüğünü kaydeden Başkan Kurt, “Sendikalar işçileri temsil ettiğini unutmasın. Ekonomik kriz herkesi vurdu, ancak en çok da işçiler mağdur oldu. Asgari ücretle kıt kanaat geçinen işçi, bugün bu maaşla geçinemiyor. Yeme içmeye, elektriğe, doğalgaza kısacası her şeye zam yapıldı. Asgari ücret belirlenirken bunlara dikkat edilmeli. Sendikalar işçisinin hakkını savunmalı” diye konuştu.

Belediye-İş Eskişehir Şubesi'nin yeni Başkanı Ahmet Moripek'e çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sendikalar ile işbirliğinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“Odunpazarı'nda sendikasız işçi yok”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her zaman işçiden yana olduğunu belirten Ahmet Moripek de, “Başkan Kazım Kurt bugüne kadar hep işçiden yana oldu. Her zaman işçi haklarını savundu, işçilerin sendikalı olması için bizlere yol gösterdi. Odunpazarı Belediyesi'nde şimdi sendikasız işçi yok. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.