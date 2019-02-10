Başkan Kurt çalışmaları anlattı

Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu'nu Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayan Başkan Kurt, platform üyelerine gelecek dönemde Odunpazarı Belediyesi'nde yapacakları proje ve çalışmaları anlattı. Odunpazarı Belediyesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmaların, platform üyeleri tarafından 12 Ocak 2019 tarihinde deklare edilen maddeler ile uyum sağladığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, şeffaf, halkçı ve katılımcı bir anlayış ile yönettiklerini söyledi. Eskişehir'de bulunan sendika, meslek odası ve demokratik kitle örgütleri ile iletişim halinde olduklarını anlatan Başkan Kurt, bu sayıyı artırmak istediklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, “Sizin bu deklarasyonunuzu gördükten sonra bir hesap verme gereği duyduk. Aslında bu hesap verme işini biz zaman zaman yaptık. Bir kez daha seçim öncesi sizlere yaptığımız çalışmaları anlatalım istedik. Bizim yaptıklarımızı anlatan bir sunumumuz vardı, bu sunumun içine sizin deklarasyonunuzda yer alan maddeleri de oturtarak gösterelim istedik” dedi.

Başkan Kazım Kurt, konuşmasının ardından platform üyelerine 5 yılda Odunpazarı Belediyesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmaları içeren bir sunum yaptı. Başkan Kurt, sunumunun ardından, platform üyelerinin talep, şikâyet ve önerilerini dinledi.

Demokrasi için Dayanışma Platformu adına konuşan Yalçın Mutlu, amaçlarının yerel yönetimlerle birlikte ortak çalışmalar yürütebilmek olduğunu söyledi. Eskişehir'deki belediyelerin birçok yarışmadan ödüller aldığını ifade eden Mutlu, devam eden yarışmalarda ise finale kaldığını kaydetti.