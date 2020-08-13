Başkan Kurt çalışmaları denetledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi'nde ve Araç Bakım Atölyesi'nde incelemelerde bulundu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin, sahadaki faaliyetlerini yerinde görmek ve incelemeler yapmak için Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi ile Ulaşım Müdürlüğü'ne bağlı Araç Bakım Atölyesi'ni gezdi. Çalışmaları yakından inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden bilgi aldı.

Odunpazarı Belediyesi'nin kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullandığını belirten Başkan Kurt, şantiyede yer alan bu iki tesisinde bunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Başkan Kurt, kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanarak milyonlarca lira tasarruf ettiklerinin altını çizdi.

Alpu Belediyesi'nin atıl durumda bulunan Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi'ni Eskişehir'e taşıyarak, hem belediyeler arası dayanışmaya iyi bir örnek olduklarını hem de kamu kaynaklarının israfını önlediklerini söyleyen Başkan Kurt, “Araç Bakım Atölyesi'nde ise belediye araçlarının bakım ve onarımlarını daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştiriyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak daha önce aracı ve taşeronlarla yaptığımız birçok hizmeti artık kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Hizmetten tasarruf etmeden, gerek bütçe gerekse personelin verimli kullanımı ile maliyeti düşük ama kaliteli ürünleri, kendi tesislerimizde üretiyoruz. Vatandaşların vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.