Başkan Kurt emekli kadın öğretmenlerle buluştu

Öğretmenevi'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Kurt, görev yaptıkları 5 yılda öğretmenlerden birçok yardım aldıklarını belirterek teşekkür etti. 31 Mart'taki hedeflerini gerçekleştirmek için öğretmenlerden yardım isteyen Başkan Kurt, bunu Türkiye'nin geleceği, çocuklar ve Eskişehir için istediklerini vurguladı. Başkan Kurt, “Odunpazarı'nın çeşitli mahallelerinde 11 tane halk merkezi açtık. Bu halk merkezlerinde yer alan atölyelerin büyük bölümünde öğretmenlerimiz görev aldı” diye konuştu. Bütün halk merkezlerinde kütüphane olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, Odunpazarı'na 4'ü açıkhava kütüphanesi olmak üzere toplam 23 kütüphane açtıklarını söyledi. Bu kütüphanelerde yer alan kitapların çoğunluğunun öğretmenler tarafından bağışlandığını belirten Başkan Kazım Kurt, “Ben kitap bağışlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kütüphanelerimizde yer alan kitap sayımız 200 bini geçti. Açıkhava kütüphanelerimizde ise sayısız kitaplarımız oluyor. Vatandaşlarımız kitabı alıyor, okuyor sonra geri getiriyor ya da kendisinde kalıyor. Sonuçta vatandaşlarımız kitap okumuş oluyor” dedi.

Konuşmasında Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesine de değinen Başkan Kurt, bu projeyi yaparken amaçlarının Hamamyolu Caddesi'ni bütün vatandaşların kullanabileceği bir alan haline getirmek olduğunu ifade etti. Sonuçta da amaçladıkları hedefe ulaştıklarını kaydeden Başkan Kurt, “50 bin kişinin gidip orada dinlenebildiği bir alan oluşturduk. Hem esnafın hem de toplumun diğer kesimlerinin benimsediği bir alan oldu Hamamyolu. Hamamyolu'nda çay daha önce 2.5 liraydı, şimdi vatandaşlarımız 1 liraya oturup çayını içiyor, sosyalleşiyor; yorulduysa dinleniyor. Birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödüller aldı. Hamamyolu Projesi'ni biz, kendi başımıza yapmadık. Odunpazarı Kent Konseyi, Hamamyolu'nda bir çalışma grubu kurdu. Onlar vatandaşlarımızla görüşerek çalışmalar yaptı. Demokratik, katılımcı bir anlayışın ürünü Hamamyolu Projesi. Cafeleri de Odunpazarı Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü işletiyor. Çay ve diğer içecek ve yiyecekleri çok ekonomik şartlarda sağladığımız gibi kültür ve sanat alanında da yoğun olarak Hamamyolu'nda çalışmalar yapıyoruz” şeklide konuştu.