Başkan Kurt; “Eskişehir'de çözüm üreten bir kadro var”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletme sahipleri ile bir araya geldi.

Bir yemek salonunda gerçekleşen ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar da katıldı. Ziyarette konuşan 2 başkan da uyum içinde hareket edebilen belediye başkaları sayesinde Eskişehir'de huzur ve barış ortamı olduğuna değindi.

“Eskişehir'de uyumlu, birlikte hareket edebilen ve çözüm üreten bir kadro var”

Ziyarette konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye'nin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin genel seçim havasında geçtiğine dikkat çekti. Demokrasinin insan hakları temeline dayalı, eşit insanların, yurttaşların yaşadığı; düşünce ve ibadet özgürlüğünün sonuna kadar savunulduğu bir rejim olduğunu kaydeden Başkan Kurt, demokrasinin Eskişehir'de yerel yönetimler ile yıllardır uygulandığını vurguladı. “Gerek meclislerimizdeki temsil gücüyle gerekse yaptığımız işlerde insan ve düşünce ayırmayan mantığımızla Eskişehir'i farklı bir noktaya getirdik. Eskişehir'de bir barış ve huzur havası var, ama genel siyasetten ve ekonomiden Eskişehir'i ayırma şansımız yok” diyen Başkan Kurt, Eskişehir'de uyumlu, birlikte hareket edebilen ve çözüm üreten bir kadronun olduğunu belirtti.

“Eskişehir'de kadınların ciddi anlamda kreş ihtiyacı var”

3 belediyenin Eskişehir'i belirli bir refaha, imara kavuşturduğunu söyleyen Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Yeni dönemde elbette eskiden yaptığımız işler devam edecek. Eski anlayışımız, mantığımız gelişerek devam edecek. Eskişehir'de kadınların ciddi anlamda kreş ihtiyacı var. Devletin bu konudaki politikası maalesef yok, özel sektörün becerisi de sınırlı. Çünkü bu dengesiz piyasada hiç kimse bu işe girmiyor. Asgari ücretle çalışan bir kadın, kreş ücreti olarak asgari ücret kadar para ödüyor. O nedenle de çalışma hayatından çekiliyor. Biz bu ihtiyacı gidermek istiyoruz. Bizim 5 tane kreşimiz vardı, gerçekten verimli sonuçlar alıyorduk. Yeni dönemde de 5 yılda 100 tane kreş açacağız. Her mahallede 1 tane kreş olacak. Kreşin sadece merkezi bir yerde olması yetmiyor, servis hizmeti, trafik yoğunluğu gibi sorunlarla çocuklarımız da velilerimiz de büyük sıkıntılar yaşıyor. Çocuk yürüme mesafesinde kreşe ulaşmalı. Bazı mahallerimizin 50 bin nüfusu var. Bu mahallelerde 1 tane kreşle bu işin olmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de Odunpazarı'na 100 kreş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de sanayicilerimizle, iş insanlarımızla işbirliği içinde olalım. Gerekiyorsa da sizlerin kurması gereken kreşleri birlikte kuralım. Nu sisin için fazladan külfet olabilir ama yapmanız gereken bir görev. Bunu birlikte çalışabilir, yürütebiliriz.”

“Kentimiz, çevre illerin gıpta ile baktığı bir kent haline geldi”

Toplantıda Deneyimli Kafe, Yaşam Köyü, Engelliler Montaj Atölyesi, temiz enerji çalışmaları, Su Sporları Merkezi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği gibi hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, “Her seçim döneminde yaptıklarımı anlatıyorum. 1999 yılında Yılmaz Hoca ile birlikte göreve geldik. Aranızda Tepebaşı'nın o tarihten önceki halini hatırlayanlar olacaktır. Gerçekten bir kasaba gibiydi, kötü bir haldeydi. Seçimi kazanıp göreve geldiğimizde ise 10 büyük mahallemizde altyapı yoktu. Yılmaz Hoca ile el ele verip bu günlere geldik. 10 yıldır da bebeğimizi, çocuğumuzu, yaşlımızı, hastamızı, engellimizi, kadınımızı, erkeğimizi kapsayan projeler geliştiriyoruz. Türkiye'ye örnek olan Belde Evleri projemizden 2009'dan bu yana 120 bin kadınımız hizmet aldı. Kültür turlarımızdan 200 bin vatandaşımız yararlandı. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olan belediyecilik çalışmalarımız ile kentimiz, çevre illerin gıpta ile baktığı bir kent haline geldi. Bizlere sağladığınız destekler ile bu güzellik Tepebaşı'nda, Odunpazarı'nda ve Eskişehir'de yayılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.