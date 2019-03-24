Başkan Kurt, gençlerle bir araya geldi

Odunpazarı Belediyesi yemekhanesinde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Gençlerle sohbet eden Başkan Kurt, onların dertlerini ve taleplerini dinledi. Buluşmada konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kentte bulunan üniversitelerin öğrencileri kampüse kapatmaya çalıştığını söyledi. Bunun üniversiteye yapılan en büyük ihanet olduğunu belirten Başkan Kurt, “Eskişehir'de öğrenciler kampüsün dışında yaşadığı için Eskişehir'de mutlu. Kütahya'da 60 bine yakın öğrenci var. Eskişehir'de de 70 bine yakın öğrenci var. Eskişehir'e öğrenci kenti diyorlar, ama Kütahya'ya demiyorlar. Kütahya'daki nüfusa göre 60 bin oran olarak daha yüksek. Eskişehir'deki 800 bin nüfusa göre 70 bin oran olarak daha düşük. Eskişehir öğrenci kenti, ama Kütahya, Afyon değil. Isparta'daki öğrenci sayısı Eskişehir'den fazla. Eskişehir'in öğrenci kenti olmasının nedeni, halkın öğrencilerle birlikte yaşaması. Evde oturuyorlar, çarşıda geziyorlar, çalışıyorlar. Eskişehir'in toplumsal ve sosyal hayatının içinde öğrenciler ve bizler de bunu istiyoruz” dedi.

“Öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmak istiyoruz”

Bunu daha da geliştirmek istediklerini ifade eden Başkan Kurt, bu nedenle Eskişehir'deki 3 belediyenin de gençlik merkezleri açtığını vurguladı. Bu gençlik merkezlerine daha çok öğrencilerin gelerek birbiriyle kaynaşmasını istediklerini dile getiren Başkan Kazım Kurt, “Öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmak istiyoruz. Bizim şu anda 4 yerde gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezlerinden de ciddi sayıda öğrenci faydalanıyor. Kitap, internet artık öğrenciler için temel ihtiyaç. Bu temel ihtiyaçları biz karşılıyoruz. Bizim gençlik merkezlerimize gelen genç arkadaşlarımız, kaynaşıyor, arkadaş oluyor. Çok farklı dostluklar çıkıyor ortaya. Bir aile havası içerisindeler. Eskişehir'de okuduğunuz bu 4-5 yıl içinde şehrin sosyal hayatına katkıda bulunun” diye konuştu.

“İmkanları değerlendirin”

Gençlere kent konseylerinden bahseden Başkan Kurt, gençlerden tiyatro, kültür ve sanat çalışmalarından faydalanmalarını istedi. Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde 2 yılda 20 sergi açtıklarını söyleyen Başkan Kurt, “Bu sergiyi on binlerce insan gezdi. Sizlerde gelin gezin. Galerilerimizde, tiyatrolarımızda, konserlerimizde öğrencilere ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayarak, özel fiyatlandırmalar yapıyoruz. Öğrencilik hayatınızda Eskişehir'den kazanacağınız çok şey var. Sokaklar bile size bir şeyler katabilir. Çoğu sokakta bulunan iş yerlerini açıp, işletenler öğrenciler. Eskişehir'e gelip de Odunpazarı Belediyesi meslek edindirme kurslarına katılıp da meslek öğrenip, dükkân açan ve Eskişehir'e yerleşen çok arkadaşınız oldu” dedi.