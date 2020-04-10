Başkan Kurt Instagram Konserlerini başlattı

Odunpazarı Belediyesi kültür hizmetlerini, instagram hesabı üzerinden yaptığı yayınlarla sürdürerek online olarak yapılan yayınlarda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ilk konuğu, Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı oldu.

“Koronaya Karşı Yaşasın Hayat” sloganı ile gerçekleştirilen konserde Başkan Kurt ve Balcı vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yaparak, bu zor günlerin dayanışma ile geçebileceğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (koronavirüs) salgınıyla mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların evlerinde kaliteli vakit geçirmeleri için “Koronaya Karşı Yaşasın Hayat” sloganı ile Instagram Konserleri başlattı. Odunpazarı Belediyesi'nin instagram sayfası (instagram.com/odunpazari) üzerinden yapılan konserin moderatörlüğünü ise Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Başkan Kurt'un ilk konuğu ise Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı oldu. Vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yapan Başkan Kurt ve Balcı, bu zor günlerin dayanışma ile geçebileceğinin altını çizdi.

Kurt: “Bizim işimiz halka hizmet etmek”

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Kurt, bu zor günlerde vatandaşları Türkiye'nin sevilen sesleri ve aydınları buluşturmak istediklerini kaydetti. Eskişehir'de vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu ifade eden Başkan Kurt, “Umarım en az kayıp ve tehlike ile bu günleri atlatırız” dedi. Bilim insanlarının uyarılarına kulak vermek gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, vatandaşlara ‘evde kal' çağrısı yaptı. Başkan Kurt, “Kitap okuduk, daha önce yapamadığımız biriken işlerimizi de yaptık. 1 ay dolmak üzere bu nedenle de artık konsepti değiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle haftada 3 gün, Türkiye'nin sevilen sesleri ve aydınlarını online olarak vatandaşlarımız ile buluşturacağız” diye konuştu. Bu zor dünlerin dayanışma ile geçeceğine dikkat çeken Başkan Kurt, zor durumda olan vatandaşlar ile dayanışmak için kampanya düzenledikleri ancak bu kampanyanın merkezi hükümet tarafından engellendiğinin altını çizdi. Başkan Kurt, “Bizim işimiz halka hizmet etmek. Bu engelleri de aşacağız” dedi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Selçuk Balcı, kendisinin de bu süreçte bilmediği yeteneklerini keşfettiğini söyledi. Ahşaptan araba yapmaya başladığını anlatan Balcı'yı Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivaline davet etti. Balcı, Odunpazarı Belediyesi'nin ve Kazım Kurt'un her zaman yanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, Başkan Kurt'a sanata ve sanatçılara verdiği destek için teşekkür etti.

Selçuk Balcı, online konserde birbirinden güzel türkü ve ezgiler seslendirdi. Konserine Aşık Veysel'in Güzelliğin On Para Etmez türküsü ile başlayan Balcı, sevilen şarkı ve ezgiler ile devam etti. Selçuk Balcı'nın seslendirdiği şarkı ve ezgilere zaman Başkan Kurt da eşlik etti.

İnstagram konserleri devam edecek

Odunpazarı Belediyesi, Instagram Konserleri'ne devam edecek.10 Nisan Cuma günü 20:30'da Pinhani'nin solisti Sinan Kaynakçı ve 11 Nisan Cumartesi günü 20:30'da Mazlum Çimen'in katılacağı konser ve söyleşi serisi ilerleyen günlerde sürpriz sanatçı ve aydınlarla devam edecek. Odunpazarı Belediyesi'nin Instagram Konserleri, instagram.com/odunpazari adresinden takip edilebilir.