Başkan Kurt kadınlarla bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kurt, kadınların dilek ve şikâyetlerini dinleyerek sorulara cevap verdi.

Odunpazarı belediye Başkanı Kazım Kurt ziyaretleri kapsamında kadınların dilek ve önerilerini dinledi. Kadınlar tarafından Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterilirken, Başkan Kurt buluşmada yaptığı konuşmada ‘Çocukları ve Kadınları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

“Eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz”

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesinin el verdiği ölçüde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Kurt, eksik kalan işleri de tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti. 71 Evler Mahallesi'nin Eskişehir'in en büyük mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, “Ama en sıkıntılı mahallelerinden de birisi. Buradaki eksiklikleri belediye olarak tamamlamaya çalışıyoruz. Biz de bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Yollarda bu sene daha düzenli bir çalışma yaptık. Sokaklarda ve caddelerde olumlu bir ilerleyiş var. Mevsim el verdiği sürece sizleri çamurdan kurtarmak birinci işimiz” dedi.

Pazar yeri sorununa değindi

Başkan Kurt, konuşmasında 71 Evler'de yaşanan pazar yeri sıkıntısında da değindi. “Sizin de en çok istediğiniz şey pazar yeri, bizim ikinci işimiz. Pazar yeri konusunda Pazarcılar Odası ile görüşüyoruz. İlhan Ünügür İlkokulunun önündeki Hızırbey Sokak Pazar yeri konusunda bize göre uygun. Pazarcılar Odasını ikna etmemiz lazım. Burada da iş size düşüyor, çünkü pazarcıların neredeyse yarısı bu mahallede oturuyor. Pazarcılar, kendi mahallesine satış yapmak istemiyor, Emek Mahallesi'ne gelsin diyor. Emek Mahallesine gitmek zor, haftada bir gün, iki mahalleye pazar olmaz. Muhtar ile beraber ısrarla bu konuyu takip ediyoruz” diyen

Başkan Kazım Kurt, 71 Evler Mahallesi Aqua Park'ın yanındaki sahanın imar planında pazar yeri olarak geçtiğine dikkat çekti. Başkan Kurt, bu nedenle de söz konusu alanı pazar yerine dönüştürmek istediğini belirtti.

“Halk merkezlerinden faydalanın”

Odunpazarı Belediyesi'nin çeşitli mahallelerde 12 tane Halk Merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, bu halk merkezilerinden birinin de 71 Evler Aydın Arat Halk Merkezi olduğuna dikkat çekti. Kadınlardan bu halk merkezlerinden faydalanmalarını isteyen Başkan Kurt,

“Halkın birbirleriyle tanışmasını, kaynaşmasını ve çocuklarınızın çeşitli aktivitelerden, eğitimlerden yararlanmasını istiyoruz. Bu merkezlerde sizler için atölyeler açıyoruz. Bu atölyelere katılın. Halk Merkezinde mahallenizin ihtiyaçları hakkında toplantılar yapabilirsiniz. Demokratik kitle örgütleri çeşitli konularda uzmanlar getiriyor, bu uzmanlar sizlere yardımcı olabilir” diye konuştu. Kadınlar ve çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı'nda her mahalleye kreş açacaklarını söyledi. Başkan Kurt, kadınların çocuklarını gönül rahatlığı ile bu kreşlere bırakabileceğini belirtti.