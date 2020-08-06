Başkan Kurt Kent Ormanındaki çalışmaları inceledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kent Ormanı'ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 25 yıllığına Odunpazarı Belediyesine kiralanan Kent Ormanında, yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yapımı süren tenis kortlarındaki çalışmaları inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kurt, vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Kurt, onların şikayet, istek ve önerilerini dinledi. Eskişehir'in nefes alınabilecek alanlara ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Kurt, diğer mesire yerlerini de yenileyerek en kısa zamanda hizmete sunacakları ifade etti.