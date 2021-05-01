Başkan Kurt Odunpazarı Belediyesi emekçilerinin İşçi Bayramını kutladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde çalışan Odunpazarı Belediyesi emekçilerini ziyaret ederek İşçi Bayramlarını kutladı.

Birimleri gezerken CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak'ın eşlik ettiği Başkan Kurt'un ilk durağı Hamamyolu oldu. Hamamyolu'nda çalışan temizlik işçilerini ziyaret eden Başkan Kurt, Belediye İş Sendikası'nın düzenlediği etkinliğe de katıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayan Başkan Kurt, burada kısa bir konuşma yaparak işçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Gününü kutladı. Her şeyin başının sağlık olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi işçilerinden dikkatli olmalarını istedi. Başkan Kurt, “Bugün burada çalışan arkadaşlarımıza merhaba diyerek, bayramlarını kutlamak istedik. Umarım ileride daha iyi şartlarda bu bayramları alanlarda kutlarız. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Milletvekili Utku Çakırözer de işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. 17 günlük tam kapanmanın aşılama için bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak da işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Azak, yaptığı konuşmada tüm işçi ve emekçilerin bir an önce aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Kurt, Hamamyolu'ndan sonra Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Gökmeydan Spor Kampüsüne giderek burada çalışan işçilerin bayramını kutladı. Ardından da Odunpazarı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapmasını sağladığı Halk Market'e giden Başkan Kurt, burada görevlerinin başında olan işçilerin bayramını kutladı. Yeni adresine taşınan Halk Marketi gezen Başkan Kurt, Halk Market yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi de aldı. Halk Market çalışanlarına iyi çalışmalar dileyen Başkan Kurt'un bir sonraki adresi Odunpazarı Belediyesi Aşevi oldu.

Burada da Aşevi çalışanları ile bir araya gelen Başkan Kurt, Aşevi çalışanlarının bayramlarını

kutladı. Aşevi'ni gezen Başkan Kurt, Aşevi yetkililerinden çalışmalar ile bilgi aldı. Aşevi çalışanlarına hayırlı işler dileyen Başkan Kurt'un son durağı Odunpazarı Belediyesi Ulaşım İşleri Müdürlüğü Şantiyesi oldu. Burada da işçilerle bir araya gelen Başkan Kurt, onlarında 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Ulaşım şantiyesini gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Kurt, hayırlı işler dilerek buradan ayrıldı.