Başkan Kurt: “Sporcularımızın yanındayız”

Başkan Kurt, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları ile bir araya geldi. Başkan Kurt, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Eskişehir Öncü Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Başkan Kurt, Öncü Spor'un sporcuları ile pandemi koşulları altında spor yapmanın zorlukları hakkında konuştu. Kadın futbol takımını ile bir araya gelen Başkan Kurt, futbol hakkında bir süre futbolcularla sohbet etti. Başkan Kurt, ardından sahaya da inerek, kadın futbol takımının kalecisine penaltı atışı kullandı. Başkan Kurt, tüm sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

Kulüp yetkilileri, Başkan Kurt'a çalışmaları hakkında bilgi verdi, kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.