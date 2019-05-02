Başkan Kurt'a tebrik ziyaretleri devam ediyor

Haymanalı, Ağrılı ve Yunaklı Yurttaşlar ile Narlıdere ve Konak Kent Konseyleri farklı gün ve zamanlarda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında ve Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyaretlerde yurttaşlar ve kent konseyi üyeleri, Başkan Kurt'u 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ederek, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi.

Yurttaşların ve kent konseylerinin ziyaretlerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Kurt, yeni dönemde de Odunpazarı'nda başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Başkan Kurt, “Odunpazarı kültürün, sanatın, bilimin ve demokrasinin merkezi olacak. Katılımcı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyeceğiz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca da Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Karaca'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin önde gelen gazetecilik örgütlerinden olduğunu söyledi. Gazetecilik örgütlerinin basın ve ifade özgürlüğünün en yakın takipçisi olması gerektiğini belirten Başkan Kurt, “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan ‘Düşünceyi Açıklama ve Haber Alma Özgürlüğü'nün en temel aracı. Basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında geliyor. Bu nedenle de onların haklarını korumak ve savunmak için kurulan bu meslek örgütlerine çok büyük işler düşüyor” dedi.