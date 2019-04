Başkan Kurt'a Türk-İş'ten ziyaret

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş) Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir ve Türk İş'e bağlı sendikaların il başkanları Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Misafirlerini Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Kurt, Orhan Demir ve sendika başkanları ile uzun süre sohbet etti. Başkan Kurt'u 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde gösterdiği büyük başarıdan dolayı tebrik eden Türk İş Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir, Başkan Kurt'un her zaman işçi ve emekçilerin yanında olduğunu söyledi. Başkan Kurt'un Odunpazarı Belediyesi'ndeki bütün işçi ve memurların sendikalı olmasını sağladığını hatırlatan Demir, “Kazım Kurt, her zaman işçi haklarının yılmaz savunucularından biri oldu. Kazım Kurt, işçilerin sendikal mücadelelerinde yanında yer alan ve yerel yönetimlerde taşeron işçilerin sendikalı olması için mücadele eden ilk başkan. Başkan Kurt, işçilere desteğini her zaman açıkça göstermiştir. Kendisine çok teşekkür ederiz. 31 Mart'ta da Odunpazarı'nda büyük bir başarıya imza attı, kendisini tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Orhan Demir ve şube başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, emeğin en yüce değer olduğunu vurguladı. Türkiye'de hala güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın var olduğunu kaydeden Başkan Kurt, bu konuda sendikalara büyük iş düştüğünün altını çizdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın da yaklaştığına dikkat çeken Başkan Kurt, “Ben tüm işçi ve emekçileri haklarına sahip çıkmak için 1 Mayıs alanlarına davet ediyorum. İşçi ve emekçilerin kıdem tazminatlarına dokunulmak isteniyor. İşçi ve emekçiler buna izin vermemeli. Odunpazarı Belediyesi olarak işçilerin yanında, onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan herkesin sendikalı olması için verdiğimiz mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türk İş'e de bu mücadelemizde hem bizim yanımızda hem de işçi sınıfının yanında olduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.